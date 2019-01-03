Дана Уайт: Думаю, что многие хотели бы увидеть матч-реванш Нурмагомедова и Макгрегора

ММА 03 января 2019 16:38 Источник: MMA Fighting

Глава UFC Дана Уайт оценил шансы на проведение реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2019 году.

- Думаю, что многие хотели бы увидеть этот бой. Мы еще не были на заседании Атлетической комиссии Невады. Когда это произойдет, мы сможем выяснить, как все закончится.

Макс Холлоуэй поднимается в легкий вес, Тони Фергюсон - тоже в деле. Посмотрим, что из этого выйдет.

Сможет ли бой состоятся в этом году? Думаю, что да. Но все будет зависеть от длительности дисквалификаций. Но до тех пор пока все идет хорошо, бой должен состояться, - приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего выпрыгнул за пределы октагона и устроил потасовку.