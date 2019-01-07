Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику (фото)

ММА 07 января 2019 14:40 Источник: «Газета.Ru»

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Поляна Виана смогла защитить себя от нападения.

Как сообщает «Газета.Ru», на днях представительницу наилегчайшей весовой категории попытался ограбить неизвестный в одном из районов Рио-де-Жанейро. Преступник сказал спортсменке отдать ему телефон, так как он вооружен.

Несмотря на предупреждение, бразильянка решила, что она сможет нейтрализовать мужчину и нанесла ему два удара руками и один ногой, после чего поймала на удушающий прием. Далее приехала полиция и забрала преступника, получившего множество гематом и синяков.

«Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить», - прокомментировал инцидент президент UFC Дана Уайт.