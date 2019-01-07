Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику (фото) - Советский спорт
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ММА07 января 2019 14:40Источник: «Газета.Ru»

Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику (фото)

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Поляна Виана смогла защитить себя от нападения.

Как сообщает «Газета.Ru», на днях представительницу наилегчайшей весовой категории попытался ограбить неизвестный в одном из районов Рио-де-Жанейро. Преступник сказал спортсменке отдать ему телефон, так как он вооружен.

Несмотря на предупреждение, бразильянка решила, что она сможет нейтрализовать мужчину и нанесла ему два удара руками и один ногой, после чего поймала на удушающий прием. Далее приехала полиция и забрала преступника, получившего множество гематом и синяков.

«Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить», - прокомментировал инцидент президент UFC Дана Уайт.

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On the left is @polyanaviana, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea

Публикация от Dana White (@danawhite)

#смешанные единоборства#ufc#уайт дана
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