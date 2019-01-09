Тренер Жустино: Сайборг проиграла самой себе

ММА 09 января 2019 15:18 Источник: MMAjunkie Автор: Спирин Дмитрий

Тренер Крис Сайборг Джейсон Парильо объяснил, почему она проиграла Аманде Нуньес на турнире UFC 232.

«Крис проиграла сама себе. Я говорил об этом раньше в интервью: больше всего я переживал, что она упустит нить боя и начнет рубиться. Вернется к старой-доброй Сайборг. Я объяснял, что чем выше мы забираемся, тем реже будет проходить этот стиль. Ей нужно больше находиться на дистанции джеба.



Я знаю Крис, поэтому видел, как она отреагировала на тот лоукик. Она сразу включила режим неуважения к сопернице, будто она может пройтись по кому угодно. Но она дралась с умелым бойцом с очень хорошим ударом. Вот как Крис может проиграть.



13 лет без поражений, доминирование – все это прибавляло давления на Крис. Она все еще одна из величайших и ее карьера не закончена. Но мы проиграли, и теперь все зависит от того, как она с этим справится», – сказал Парильо.



29 декабря Крис Сайборг проиграла нокаутом Аманде Нуньес и уступила титул в женском полулегком весе UFC.