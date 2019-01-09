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ММА09 января 2019 15:18Источник: MMAjunkieАвтор: Спирин Дмитрий

Тренер Жустино: Сайборг проиграла самой себе

Тренер Крис Сайборг Джейсон Парильо объяснил, почему она проиграла Аманде Нуньес на турнире UFC 232.

«Крис проиграла сама себе. Я говорил об этом раньше в интервью: больше всего я переживал, что она упустит нить боя и начнет рубиться. Вернется к старой-доброй Сайборг. Я объяснял, что чем выше мы забираемся, тем реже будет проходить этот стиль. Ей нужно больше находиться на дистанции джеба.

Я знаю Крис, поэтому видел, как она отреагировала на тот лоукик. Она сразу включила режим неуважения к сопернице, будто она может пройтись по кому угодно. Но она дралась с умелым бойцом с очень хорошим ударом. Вот как Крис может проиграть.

13 лет без поражений, доминирование – все это прибавляло давления на Крис. Она все еще одна из величайших и ее карьера не закончена. Но мы проиграли, и теперь все зависит от того, как она с этим справится», – сказал Парильо.

29 декабря Крис Сайборг проиграла нокаутом Аманде Нуньес и уступила титул в женском полулегком весе UFC.

#жустино крис#ufc#нуньес аманда
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