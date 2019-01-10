Болевой прием Магомедшарипова признан лучшим в UFC по итогам 2018 года - Советский спорт
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ММА10 января 2019 07:30Источник: UFC.comАвтор: Гичунцев Артур

Болевой прием Магомедшарипова признан лучшим в UFC по итогам 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов провел лучший болевой прием в UFC по итогам 2018 года.

Напомним, уроженец Дагестана отметился в бою против американца Брэндона Дэвиса. Поединок прошел в Далласе на турнире UFC 228, где Магомедшарипов провел болевой прием на колено во втором раунде и одержал победу.

Ранее сообщалось, что россиянин вернется в октагон 2 марта на турнире под номером 235, а его соперником станет американец Джереми Стивенс.

Также свои награды получили Даниэль Кормье (лучший боец UFC 2018 года), Яир Родригес (лучший нокаут) и Исраэль Адесанья (прорыв года).

#смешанные единоборства#ufc#магомедшарипов забит
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