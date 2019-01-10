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ММА10 января 2019 23:07Источник: Instagram

Ян подписал с UFC новый контракт

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что 10 января подписал с UFC новый контракт.

«Сегодня мы подписали новый контракт - на четыре боя, на улучшенных условиях. А так же подписали контракт на новый бой», - написал 25-летний боец в Instagram.

Напомним, что в UFC россиянин выиграл все три боя. На UFC 232 в Инглвуде Ян досрочно победил Дугласа Силву де Андраде.

#ян петр#смешанные единоборства#ufc
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