Ян подписал с UFC новый контракт

ММА 10 января 2019 23:07 Источник: Instagram

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что 10 января подписал с UFC новый контракт.

«Сегодня мы подписали новый контракт - на четыре боя, на улучшенных условиях. А так же подписали контракт на новый бой», - написал 25-летний боец в Instagram.

Напомним, что в UFC россиянин выиграл все три боя. На UFC 232 в Инглвуде Ян досрочно победил Дугласа Силву де Андраде.