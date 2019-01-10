Ян подписал с UFC новый контракт

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил, что 10 января подписал с UFC новый контракт.
«Сегодня мы подписали новый контракт - на четыре боя, на улучшенных условиях. А так же подписали контракт на новый бой», - написал 25-летний боец в Instagram.
Напомним, что в UFC россиянин выиграл все три боя. На UFC 232 в Инглвуде Ян досрочно победил Дугласа Силву де Андраде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня 10.01.2019г мы подписали новый контракт - на 4-e боя,на улучшенных условиях 🤑🤑🤑😊💪🏻💪🏻💪🏻 А так же подписали контракт на новый бой 💆🏻♂️🤦🏻♂️ @archangl_michael @rcc_academy все осознанно !!! Just signed new 4 fight deal with UFC and... bout agreement too. It will be my 4th UFC appearance inside 8 month 👊🏼#за8месяцев4бояюфс
Публикация от Петр "No Mercy" Ян (@petr_yan)