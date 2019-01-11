Российский боец Буторин проведет бой против испанца Толедо на турнире АСА 93

ММА 11 января 2019 10:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 известный российский тяжеловес, нокаутер Алексей Буторин проведет бой против испанского Даниэля Толедо по прозвищу "Аллигатор".

Алексей Буторин - один из самых ярких и зрелищных представителей российского ММА. 32-летний спортсмен из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутеров полутяжелого веса. Только один поединок в его карьере дошел до решения судей. За плечами Алексея тринадцать побед: одиннадцать из которых одержаны нокаутами и одна сабмишеном. Его испанский соперник также предпочитает досрочно завершать бой, в его активе из семи побед шесть одержаны нокаутами.