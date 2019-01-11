Российский боец Буторин проведет бой против испанца Толедо на турнире АСА 93 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА11 января 2019 10:15Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

Российский боец Буторин проведет бой против испанца Толедо на турнире АСА 93

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 известный российский тяжеловес, нокаутер Алексей Буторин проведет бой против испанского Даниэля Толедо по прозвищу "Аллигатор".

Алексей Буторин - один из самых ярких и зрелищных представителей российского ММА. 32-летний спортсмен из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутеров полутяжелого веса. Только один поединок в его карьере дошел до решения судей. За плечами Алексея тринадцать побед: одиннадцать из которых одержаны нокаутами и одна сабмишеном. Его испанский соперник также предпочитает досрочно завершать бой, в его активе из семи побед шесть одержаны нокаутами.

#ACB#смешанные единоборства
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта