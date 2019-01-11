Балаев проведет бой за титул чемпиона АСА против Жамалдаева - Советский спорт
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ММА11 января 2019 10:17Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

Балаев проведет бой за титул чемпиона АСА против Жамалдаева

Российский боец "Мотиватор" Марат Балаев проведет бой за титул чемпион мира АСА в полулегком весе против чемпиона WFCA Салмана Жамалдаева. Бой пройдет 16 мира на турнире ACA 93 в Санкт-Петербурге.

Президент лиги ACA Алексей Яценко: "Благодаря несгибаемой воле Балаев удостоился огромной любви поклонников ММА. Для тех, кому не хватает мотивации, кто в тридцать лет считает себя старым для спорта, он - живой пример того, что можно добиться невозможного, если верить в свои силы и последовательно идти к цели. В самоотдаче "Мотиватору" нет равных. Его история - готовый сценарий для фильма. Он - герой нашего времени с непростой судьбой, возможно, типичной для периода распада СССР. Имея за плечами суровую советскую школы вольной борьбы и несбывшуюся мечту об Олимпиаде, оказался на дне. Но после потерянных в тюрьме 10 лет жизни, Марат вернулся в спорт, вытащив себя на характере. Используя свою базовую "вольную технику", он добавил к ней борьбу в партере, освоил азы "ударки" и в 40 лет стал чемпионом мира по ММА. Проведя много лет без физической нагрузки, Балаев ворвался в "боевой в спорт" и буквально "перепахивает" молодых ребят в зале.

Сейчас Балаеву предоставилась возможность достичь главную цель: выиграть объединенный пояс чемпиона ACA. Но ему необходимо пройти самого сложного и очень опасного соперника - чеченского бойца, чемпиона WFCA Салмана Жамалдаев. У "Мотиватора" - высококлассная борьба, доминирование с первых секунд и крепкая ударная техника. Он обладает отличным чувством дистанции, выносливостью, бойцовским чутьём. В активе 29-летнего Жамалдаева, владеющего поясом чемпиона WFCA, безупречная ударная техника и великолепная защита от "тейкдаунов". А главное подтверждение его класса, - он обладает беспроигрышной серией из шестнадцати поединков, прервать которую попробует Балаев".

#смешанные единоборства
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