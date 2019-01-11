Райан Бейдер: Емельяненко и Веласкес – в топ-3 тяжеловесов всех времен, но Кейн лучше

ММА 11 января 2019 10:27 Источник: Vmma.ru Автор: Липкин Антон

26 января Бейдер и Емельяненко встретятся в финале Гран-при в Bellator.

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер считает, что его соперник по финалу Гран-при в тяжелом весе Федор Емельяненко входит в тройку лучших тяжеловесов в истории. При этом 35-летний американец ставит выше бывшего тренировочного партнера российского бойца – Кейна Веласкеса.

«Я считаю, что он и Кейн – одни из величайших тяжеловесов всех времен, – приводит Vmma.ru слова Бейдера. – Вокруг Федора всегда была эта мистика, он не пускает людей в свою личную жизнь. Он уничтожал людей в Pride. Я считаю, что он в топ три лучших в истории.

Считаю ли я, что Кейн лучше? Да. Если бы они дрались, Кейн бы побеждал его каждый раз. Я не принижаю заслуги Федора, просто, настолько хорош Кейн».

Напомним, финал Гран-при между Бейдером и Емельяненко пройдет 26 января в Лас-Вегасе.