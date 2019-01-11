Журналист ESPN: В 2019 году Холлоуэй станет чемпионом UFC в легком весе

ММА 11 января 2019 10:37 Источник: ESPN Автор: Спирин Дмитрий

Журналист ESPN Бретт Окамото уверен, что чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй завоюет титул в легком весе.

"Думаю, Холлоуэй заберет титул в легком весе - будь то пояс неоспоримого чемпиона, которым владеет Хабиб, или титул временного чемпиона. Не исключено, что случится последний вариант. Предполагаю, что Нурмагомедов проведет всего один бой в 2019 году, и Холлоуэй - не будет первым вариантом для него. Однако Холлоуэй является чемпионом полулегкого веса и если он решится подняться в легкий дивизион, то на кону должен быть титул. Думаю, Макс уйдет с поясом", - заявил Окамото.

Ранее президент UFC Дана Уайт предложил Максу Холлоуэю подняться в легкий вес, чтобы избежать проблем со сгонкой лишнего веса.

