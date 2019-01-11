Допинг-тест Джонса после боя с Густафссоном - отрицательный - Советский спорт
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ММА11 января 2019 12:11Источник: MMAjunkieАвтор: Спирин Дмитрий

Допинг-тест Джонса после боя с Густафссоном - отрицательный

Допинг-тест чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса, взятый перед турниром UFC 232, оказался чистым.

В рамках турнира Джонс нокаутировал Александера Густафссона и вернул себе чемпионский пояс UFC.

Атлетическая комиссия штата Калифорния и USADA вместе проверяли анализы Джонса и не нашли в них следов применения запрещенных веществ, сообщает MMA Junkie.

"Прикончил парня, которого называли моим криптонитом, ещё до начала чемпионских раундов. На месте преступления не было найдено никаких следов ракетного топлива. Алекс, я надеюсь, ты видел эту новость, потому что во время нашего последнего боя казалось, что ты не мог думать ни о чем другом. Будет интересно послушать оправдания моих будущих жертв. До следующего убийства остался всего 51 день, хотите стать свидетелями?" - написал Джонс в своем инстаграме.

#джонс джон#ufc#допинг#густафссон александр
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