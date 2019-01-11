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ММА11 января 2019 13:02Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Орловский может провести бой на турнире UFC в Петербурге

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский может выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге, сообщил менеджер Антон Глазырин.

- Следующий бой Андрей Орловский может провести в Санкт-Петербурге. Кто будет соперником, пока неизвестно. Планируем, что большая часть подготовки пройдет на базе нашей команды. В ближайшие дни Андрей должен прилететь в Екатеринбург, - цитирует Глазырина агентство "Р-Спорт".

Второй турнир UFC в России пройдет в Санкт-Петербурге весной текущего года.

На первом в истории вечере UFC в РФ в сентябре экс-чемпион организации Орловский в Москве проиграл россиянину Шамилю Абдурахимову. В активе 39-летнего белорусского тяжеловеса 27 побед при 18 поражениях. Отметим, что Орловский проиграл восемь из последних десяти боев.

#орловский андрей#ufc
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