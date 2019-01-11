Тренер Нурмагомедова: Со спортивной точки зрения реванш с Макгрегором должен состояться - Советский спорт
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ММА11 января 2019 15:37Источник: Express.co.ukАвтор: Липкин Антон

Тренер Нурмагомедова: Со спортивной точки зрения реванш с Макгрегором должен состояться

6 октября российский боец победил ирландца и защитил титул чемпиона UFC.

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возможности реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я по-прежнему считаю, что со спортивной точки зрения, именно со спортивной стороны, этот бой должен состояться, – приводит Express.co.uk слова Мендеса. – Но с точки зрения призовых мы посмотрим.

Надо узнать, чего хочет UFC, и что из этого всего может выйти. Но я думаю, это тот бой, который хотят увидеть многие фанаты».

Напомним, 6 октября прошлого года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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