Энтони Смит: Я собираюсь забрать пояс чемпиона UFC, или умру в октагоне

ММА 11 января 2019 15:49 Источник: MMAjunkie Автор: Сметанникова Дарья

Третий номер полутяжелого дивизиона UFC Энтони Смит настроен забрать чемпионский пояс у Джона Джонса.

«Это не случайно, что я оказался здесь, поэтому я нисколько этому не удивлен. Вокруг все делают вид, что это какое-то чудо. Будто это взялось из воздуха. Я знал, что встречусь с Джоном Джонсом, когда одолею Оздемира. Я собираюсь забрать пояс чемпиона UFC или буду парнем, который «умрет» в октагоне, пытаясь стать чемпионом. Я верю в свой успех. Я знал, чем мне придется жертвовать, чтобы попасть туда», - приводит слова Смита MMA Junkie.

Бой Смита с Джонсом состоится 2 марта в Лас-Вегасе и станет главным событием UFC 235.

Напомним, Джонс вернулся к боям после длительного перерыва, победив Александра Густафссона. Что касается Смита, то он в последний раз выходил в октагон в октябре минувшего года, победив Волкана Оздемира.