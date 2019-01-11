Энтони Смит: Я собираюсь забрать пояс чемпиона UFC, или умру в октагоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА11 января 2019 15:49Источник: MMAjunkieАвтор: Сметанникова Дарья

Энтони Смит: Я собираюсь забрать пояс чемпиона UFC, или умру в октагоне

Третий номер полутяжелого дивизиона UFC Энтони Смит настроен забрать чемпионский пояс у Джона Джонса.

«Это не случайно, что я оказался здесь, поэтому я нисколько этому не удивлен. Вокруг все делают вид, что это какое-то чудо. Будто это взялось из воздуха. Я знал, что встречусь с Джоном Джонсом, когда одолею Оздемира. Я собираюсь забрать пояс чемпиона UFC или буду парнем, который «умрет» в октагоне, пытаясь стать чемпионом. Я верю в свой успех. Я знал, чем мне придется жертвовать, чтобы попасть туда», - приводит слова Смита MMA Junkie.

Бой Смита с Джонсом состоится 2 марта в Лас-Вегасе и станет главным событием UFC 235.

Напомним, Джонс вернулся к боям после длительного перерыва, победив Александра Густафссона. Что касается Смита, то он в последний раз выходил в октагон в октябре минувшего года, победив Волкана Оздемира.

#смит энтони#джонс джон#смешанные единоборства#ufc
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта