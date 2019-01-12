Нурмагомедов – Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь

ММА 12 января 2019 17:04 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Ранее ирландец заявил, что просил россиянина прекратить ныть и жаловаться судьям во время поединка.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания очередное высказывание Конора Макгрегора, которого победил в октябре 2018 года.

Напомним, уроженец Дагестана провел успешную защиту титула, задушив соперника в четвертом раунде.

«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь», – написал уроженец Дагестана в своем Instagram.