Нурмагомедов – Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь

Ранее ирландец заявил, что просил россиянина прекратить ныть и жаловаться судьям во время поединка.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания очередное высказывание Конора Макгрегора, которого победил в октябре 2018 года.
Напомним, уроженец Дагестана провел успешную защиту титула, задушив соперника в четвертом раунде.
«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь», – написал уроженец Дагестана в своем Instagram.
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You will live with this shame all your life, bi... Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь, с.... #tapmachine #mactaper
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)