Нурмагомедов – Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь - Советский спорт
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ММА12 января 2019 17:04Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Нурмагомедов – Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь

Ранее ирландец заявил, что просил россиянина прекратить ныть и жаловаться судьям во время поединка.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания очередное высказывание Конора Макгрегора, которого победил в октябре 2018 года.

Напомним, уроженец Дагестана провел успешную защиту титула, задушив соперника в четвертом раунде.

«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь», – написал уроженец Дагестана в своем Instagram.

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You will live with this shame all your life, bi... Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь, с.... #tapmachine #mactaper

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

#ufc#смешанные единоборства#нурмагомедов хабиб#макгрегор конор
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