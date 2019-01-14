Ти Джей Диллашоу: Я лучший в мире в легчайшем весе и буду лучшим в наилегчайшем - Советский спорт
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ММА14 января 2019 14:35Источник: UFC.com

Ти Джей Диллашоу: Я лучший в мире в легчайшем весе и буду лучшим в наилегчайшем

Чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал о своих планах.

- Все знают, как сильно я хочу этот пояс, как усердно я тружусь, какая у меня самоотдача, как я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. Никто не пашет тяжелее и умнее, чем я, и мне не терпится доказать это.

Когда я начал тренироваться к поединку в наилегчайшем весе, я был заинтригован. Это зажгло во мне огонь, мне предстояло сбросить много веса и тренироваться по-другому. Да, это тяжелая работа, но я чувствую себя отлично. Мне не терпится показать, что я могу и спуститься в весе, и подняться.

Генри Сехудо вызвал меня на бой. Я никогда не бегу от вызовов, а наоборот принимаю их с огромной радостью. Знаю, что он боится проиграть мне в своем дивизионе.

Этот парень олимпийский чемпион, он любит соревнования, но он не достаточно всесторонне развит и не сможет конкурировать со мной. Я лучше как боец MMA.

Я лучший в мире в легчайшем весе и буду лучшим в наилегчайшем. Он сдастся, и я максимально ярко выиграю этот бой, – рассказал Диллашоу в интервью, видео которого размещено на канале UFC Russia в Youtube.

Добавим, что поединок между Сехудо и Диллашоу пройдет 19 декабря в Бруклине.

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