ММА 14 января 2019 18:09 Источник: Vmma.ru

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс начал подготовку к бою с Энтони Смитом, сообщил тренер Джонса Брэндон Гибсон.

- Джон разрабатывает стратегию на бой против Энтони Смита. Через 2 часа у нас запланирована тренировка. Джонс в долгу перед своими фанатами, командой, семьей и UFC. Я уверен, что «Бонс» проведет в этом году три боя и часть из них будут тяжелыми вызовами. В полутяжелом дивизионе UFC есть молодые, голодные парни, которым нечего терять. Наша задача — громко заявить о себе в каждом поединке, - приводит слова Гибсона Vmma.ru.

Напомним, что 30 декабря Джон Джонс вернулся в ММА после 15-месячной дисквалификации за применение допинга и нокаутировал шведа Александра Густафссона в бою за титул в полутяжелом весе. Защита титула Джонса в бою против Энтони Смита состоится 2 марта.