Джефф Монсон успешно перенес операцию по замене сустава

ММА 15 января 2019 13:13 Источник: «Российская газета» Автор: Сметанникова Дарья

Лечащий врач бойца Джеффа Монсона Андрей Филиппов сообщил, что американец, ставший гражданином России в 2018 году, перенес операцию в городе Миассе Челябинской области по замене поврежденного сустава.

«Операция по замене сустава длилась 45 минут. Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге - всё это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, и Джефф идет на поправку, начат процесс реабилитации», - цитирует врача «Российская газета».

Напомним, что в активе 47-летнего бойца 60 побед и 26 поражений в спортивной карьере.

14 сентября 2018 года Монсон вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.