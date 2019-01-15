Джефф Монсон успешно перенес операцию по замене сустава

Лечащий врач бойца Джеффа Монсона Андрей Филиппов сообщил, что американец, ставший гражданином России в 2018 году, перенес операцию в городе Миассе Челябинской области по замене поврежденного сустава.
«Операция по замене сустава длилась 45 минут. Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге - всё это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, и Джефф идет на поправку, начат процесс реабилитации», - цитирует врача «Российская газета».
Напомним, что в активе 47-летнего бойца 60 побед и 26 поражений в спортивной карьере.
14 сентября 2018 года Монсон вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.