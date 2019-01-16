Федор Емельяненко: Победа в Гран-при будет одним из самых больших достижений в моей карьере - Советский спорт
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ММА16 января 2019 12:31Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Федор Емельяненко: Победа в Гран-при будет одним из самых больших достижений в моей карьере

Российский боец Федор Емельяненко поделился ожиданиями от предстоящего финала Гран-при Bellator, в котором он встретится с американцем Райаном Бейдером.

«Я думаю, что это будет одно из самых больших достижений в моей карьере, если мне бог даст выиграть. Потому что Райан, конечно, очень серьезный соперник. Он прошел сильнейших, очень достойных бойцов. И если мне, дай бог, удастся победить, это будет для меня большим событием», - сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Бой с Бейдером состоится 26 января в Калифорнии.

На счету 42-летнего Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего американца 26 побед и пять поражений.

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