Макгрегор набрал 30 млн подписчиков в Instagram

Лучшим среди спортсменов является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого 150 млн подписчиков.
Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор набрал 30 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
«30 миллионов подписчиков. Вау! Спасибо вам», – поделился эмоциями ирландец.
Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет еще один бой против действующего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, который победил его в октябре 2018 года.
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30 million @instagram followers. Wow! Thank you all ❤️
Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)