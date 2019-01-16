Макгрегор набрал 30 млн подписчиков в Instagram

ММА 16 января 2019 13:45 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Лучшим среди спортсменов является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого 150 млн подписчиков.

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор набрал 30 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

«30 миллионов подписчиков. Вау! Спасибо вам», – поделился эмоциями ирландец.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет еще один бой против действующего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, который победил его в октябре 2018 года.