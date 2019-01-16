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ММА16 января 2019 13:45Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Макгрегор набрал 30 млн подписчиков в Instagram

Лучшим среди спортсменов является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого 150 млн подписчиков.

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор набрал 30 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

«30 миллионов подписчиков. Вау! Спасибо вам», – поделился эмоциями ирландец.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет еще один бой против действующего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, который победил его в октябре 2018 года.

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30 million @instagram followers. Wow! Thank you all ❤️

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

#смешанные единоборства#ufc#макгрегор конор
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