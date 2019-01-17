Нурмагомедов прокомментировал слухи о реванше с Макгрегором - Советский спорт
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ММА17 января 2019 13:46Источник: TMZАвтор: Гичунцев Артур

Нурмагомедов прокомментировал слухи о реванше с Макгрегором

Первый поединок прошел 7 октября 2018 года и завершился победой уроженца Дагестана удушающим приемом в 4-м раунде.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном реванше против ирландца Конора Макгрегора.

"А за что давать ему реванш? Перед последним боем он очень много говорил, но когда мы вышли в клетку, он ничего не смог мне сделать", – цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Ранее президент UFC Дана Уайт отметил, что Макгрегор попросил его организовать еще один бой против Нурмагомедова.

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