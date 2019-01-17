Нурмагомедов прокомментировал слухи о реванше с Макгрегором

ММА 17 января 2019 13:46 Источник: TMZ Автор: Гичунцев Артур

Первый поединок прошел 7 октября 2018 года и завершился победой уроженца Дагестана удушающим приемом в 4-м раунде.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном реванше против ирландца Конора Макгрегора.

"А за что давать ему реванш? Перед последним боем он очень много говорил, но когда мы вышли в клетку, он ничего не смог мне сделать", – цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Ранее президент UFC Дана Уайт отметил, что Макгрегор попросил его организовать еще один бой против Нурмагомедова.