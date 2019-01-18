Дана Уайт: Реванш Нуньес с Жустино будет грандиозным

ММА 18 января 2019 10:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможности реванша между чемпионкой UFC в двух дивизионах Амандой Нуньес и Кристиной Жустино.

«Достаточно сложно защищать один пояс, не говоря уже о двух, - сказал Уайт на пресс-конференции. - У Аманды будет еще один бой. Крис собирается провести еще один поединок. Посмотрим, как все это закончится.

Послушайте, у всех есть свое мнение и все чего-то хотят в данный момент. Если они обе выиграют еще один бой, я думаю, что матч-реванш между ними будет грандиозен. Это большой бой, это важный бой».

Напомним, в первом поединке Аманда Нуньес нокаутировала "Сайборг" Жустино в первом раунде.