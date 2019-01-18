Дана Уайт: Реванш Нуньес с Жустино будет грандиозным - Советский спорт
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ММА18 января 2019 10:39Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Дана Уайт: Реванш Нуньес с Жустино будет грандиозным

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможности реванша между чемпионкой UFC в двух дивизионах Амандой Нуньес и Кристиной Жустино.

«Достаточно сложно защищать один пояс, не говоря уже о двух, - сказал Уайт на пресс-конференции. - У Аманды будет еще один бой. Крис собирается провести еще один поединок. Посмотрим, как все это закончится.

Послушайте, у всех есть свое мнение и все чего-то хотят в данный момент. Если они обе выиграют еще один бой, я думаю, что матч-реванш между ними будет грандиозен. Это большой бой, это важный бой».

Напомним, в первом поединке Аманда Нуньес нокаутировала "Сайборг" Жустино в первом раунде.

#жустино крис#нуньес аманда#уайт дана#ufc
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