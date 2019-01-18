Сехудо попросил Уайта оставить наилегчайший дивизион UFC

ММА 18 января 2019 10:53 Источник: Allboxing.ru Автор: Липкин Антон

Американец проведет бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Диллашоу.

Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Генри Сехудо обратился к руководителю промоушена Дане Уайту с просьбой сохранить дивизион.

«При всем уважении, Дана, однажды вы говорили, что женские бои никогда не будут в UFC, – приводит AllBoxing слова 31-летнего американца. – Ронда Роузи стала одной из крупнейших суперзвезд. Я знаю, что у вас есть сердце. Давайте договоримся. Если я побью Диллашоу в субботу вечером, то дивизион остается в UFC.

Это для всех бойцов нашего веса, которые недостаточно крупны, чтобы сделать легчайший вес. Я дерусь за их семью».

Напомним, ранее сообщалось, что UFC откажется от наилегчайшего дивизиона, последним боем в котором станет поединок Сехудо с чемпионом легчайшего дивизиона Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC Fight Night 143 в Бруклине.