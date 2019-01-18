Алексей Буторин: Если Федор выйдет на бой запредельно заряженный, то Бейдера ждут большие проблемы

ММА 18 января 2019 11:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Российский боец лиги ACA Алексей Буторин дал свой прогноз на исход боя Федор Емельяненко - Райан Бейдер в финале Гран-при Bellator тяжеловесов.

"Если Федор на бой с Бейдером выйдет такой же запредельно заряженный, как и на предыдущий бой, то Райана ждут большие проблемы. Конечно, не стоит недооценивать Бейдера, он непростой парень. Вопрос в том, сможет ли он в борьбе переиграть соперника.

У Федора природное супер-чувство дистанции, баланса. Если посмотреть его старые бои, из каких позиций он уходил, что он делал, - то это не поддается анализу. Вообще - это не поддается какому-то логическому пониманию, что Федор делает периодически в ринге или клетке.

По скоростям Бейдер уступает в ударке. У Федора колоссальный природный взрыв для его тела, ведь вроде руки и ноги у него не мощные, но при этом огромная разрушительная сила удара. Думаю, что Федор справится с Райаном, и станет победителем Гран-при, если не произойдет нестандартных ситуаций, как в бою с Митрионом", - сказал Буторин.