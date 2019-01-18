Хабиб Нурмагомедов: Если UFC создаст дивизион до 165 фунтов, у нас с Сен-Пьером будет грандиозный бой

ММА 18 января 2019 11:24 Источник: Allboxing.ru Автор: Липкин Антон

Канадец был чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагмедов высказался о возможности проведения боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером в предполагаемом дивизионе с лимитом в 165 фунтов (75 кг).

«(Стать чемпионом двух дивизионов) – это не моя цель, но если представится такая возможность, то почему бы и нет? – приводит AllBoxing.ru слова российского бойца. – Если UFC создаст новый дивизион 165 фунтов, то это будет отличным шансом для меня.

Если они создадут дивизион, то мы с Жоржем Сен-Пьером подеремся за титул чемпиона. Будет грандиозный поединок».

Напомним, 37-летний Сен-Пьер был чемпионом UFC в полусреднем и среднем дивизионах.

Он завершил карьеру в 2013 году, после чего возобновил ее в 2017 году ради боя с британцем Майклом Биспингом за титул чемпиона в среднем весе.