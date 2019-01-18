Роузи озвучила Соню Блейд в игре Mortal Kombat 11 (видео) - Советский спорт
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ММА18 января 2019 12:39Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

Роузи озвучила Соню Блейд в игре Mortal Kombat 11 (видео)

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи, которая сейчас является звездой федерации рестлинга WWE, озвучила персонажа из видеоигры Mortal Kombat 11 — Соню Блейд. Об этом объявили во время презентации новой части культового файтинга.

Как заявила сама спортсменка, она всегда восхищалась Соней Блейд.

На презентации также раскрыли первых семи персонажей. В игре появятся привычные Скорпион, Саб-Зиро, Райден и Соня Блейд. Одним из новых бойцов станет Герас. В MK 11 также вернутся Барака и Скарлет из Mortal Kombat, вышедшей в 2011 году. Всего на старте будут доступны 25 персонажей. Среди них возможны Кабал, Кунг Лао и Лю Кан.

#смешанные единоборства#роузи ронда
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