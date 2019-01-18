Тренер Нурмагомедова: Ни один бой в ММА не принесет столько денег, сколько реванш Хабиба с Конором

ММА 18 января 2019 14:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Хавьер Мендес, тренирующий чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил о желании провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я смотрю этот бой сквозь призму денег. Я бы хотел, чтобы наш следующий бой был денежным. А таким будет поединок с Конором. Ни один бой в ММА не принесет столько денег, сколько реванш Хабиба с Конором. Но у Хабиба могут быть другие планы и желания. Может, он хочет встретиться с Фергюсоном.

Нужно дождаться 29 января и решение Атлетической комиссии. Пока неизвестно, будет ли отстранение от боев, будут ли штрафы. Но я бы хотел реванша», - сказал тренер в подкасте Off The Ball.

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC.