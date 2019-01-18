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ММА18 января 2019 15:42Автор: Липкин Антон

Боец UFC отправил в нокдаун свою девушку (видео)

Американец провел спарринг со своей подругой.

Боец UFC средней весовой категории Майк Перри провел спарринг со своей девушкой Даниэль Никерсон и отправил ее в нокдаун. Пара дралась в боксерских перчатках.

27-летний американец выступает в UFC с августа 2016 года. В прошлом году он провел три поединка, в которых потерпел два поражения. В феврале Перри проиграл Максу Гриффину в Орландо, а в ноябре – Дональду Керрону в Денвере. Между этими боями в июле он победил решением судей Пола Фелдера в Лас-Вегасе.

Всего на его счету 16 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед при четырех поражениях.

На данный момент у него не запланировано боев, но в ближайшее время он должен вернуться в октагон.

#ufc#перри майк#смешанные единоборства
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