UFC Fight Night 143: Диллашоу сделал вес перед боем с Сехудо

ММА 18 января 2019 17:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главным событием UFC Fight Night 143 19 января в Бруклине станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу.

По итогам взвешивания Диллашоу показал на весах 56,25 кг, а Сехудо – 65,6 кг.

В соглавном поединке в Бруклине сразятся дебютант UFC Грег Харди и Алекс Кроудер. Вес Харди составил 111,6 кг, а его соперника – 114,3 кг.

UFC Fight Night 143. Взвешивание

Основной кард:

Генри Сехудо (124,4) — Ти Джей Диллашоу (124,6 фунта)

Грег Харди (246) — Аллен Кроудер (252,6)

Грегор Гиллеспи (155,2) — Янси Медейрос (155,4)

Джозеф Бенавидес (124,4) — Дастин Ортиз (123,8)

Пейдж ВанЗант (125,8) — Рэйчел Остович (125,6)

Гловер Тейшейра (205,6) — Карл Роберсон (203,8).