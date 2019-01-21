Хабиб Нурмагомедов: Моя надежда на Всевышнего была более крепкой, чем многие думали - Советский спорт
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ММА21 января 2019 06:43Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Моя надежда на Всевышнего была более крепкой, чем многие думали

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана проведет бой против американца Тони Фергюсона.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил пост в своем Instagram, посвященный дебюту в самой известной лиге мира.

«Ровно 7 лет назад я дебютировал в UFC. Было много экспертов, которые говорили, что я не смогу, но моя вера и надежда на Всевышнего была более крепкой, чем многие думали. А все остальное уже история, и ее уже не стереть», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

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