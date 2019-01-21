Хабиб Нурмагомедов: Моя надежда на Всевышнего была более крепкой, чем многие думали

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана проведет бой против американца Тони Фергюсона.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил пост в своем Instagram, посвященный дебюту в самой известной лиге мира.
«Ровно 7 лет назад я дебютировал в UFC. Было много экспертов, которые говорили, что я не смогу, но моя вера и надежда на Всевышнего была более крепкой, чем многие думали. А все остальное уже история, и ее уже не стереть», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.
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Ровно 7 лет назад я дебютировал в @ufc Было много экспертов, которые говорили, что я не смогу, но моя вера и надежда на Всевышнего была слишком крепкой, чем многие думали. А все остальное уже история, и её уже не стереть. Exactly 7 years ago I made my debut in @ufc many experts said that I won’t make it, but my faith in God were too strong, than many people thought. The rest is the history and you won’t erase it. #победатолькоотВсевышнего
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)