Глава UFC: Макгрегор говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России - Советский спорт
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ММА21 января 2019 07:31Источник: MMA FightingАвтор: Гичунцев Артур

Глава UFC: Макгрегор говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России

Накануне ирландец бросил вызов американцу Дональду Серроне.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора.

"Этот поединок был бы очень интересным, но сейчас сложно что-то сказать. Посмотрим.

Конор готов подраться с лучшими боксерами, не имя ни одного боксерского поединка за спиной, а потом встретится с киллером, Хабибом Нурмагомедовым. И все это после двух лет простоя.

Конор говорил, что хочет поединка с Серроне. Я знаю его, он никогда не болтает ерунду. Он говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России. Такой вот он человек", – приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.

#смешанные единоборства#ufc#уайт дана#нурмагомедов хабиб#серроне дональд#макгрегор конор
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