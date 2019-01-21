Глава UFC: Макгрегор говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России

ММА 21 января 2019 07:31 Источник: MMA Fighting Автор: Гичунцев Артур

Накануне ирландец бросил вызов американцу Дональду Серроне.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора.

"Этот поединок был бы очень интересным, но сейчас сложно что-то сказать. Посмотрим.

Конор готов подраться с лучшими боксерами, не имя ни одного боксерского поединка за спиной, а потом встретится с киллером, Хабибом Нурмагомедовым. И все это после двух лет простоя.

Конор говорил, что хочет поединка с Серроне. Я знаю его, он никогда не болтает ерунду. Он говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России. Такой вот он человек", – приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.