Тренер Нурмагомедова: Знаю Хабиба, он согласится на бой против Фергюсона - Советский спорт
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ММА21 января 2019 11:50Источник: Allboxing.ruАвтор: Гичунцев Артур

Тренер Нурмагомедова: Знаю Хабиба, он согласится на бой против Фергюсона

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана может провести еще один поединок с Конором Макгрегором.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что российский боец готов к поединку против американца Тони Фергюсона.

«Если Дана скажет, что, скорее всего, соперником станет Тони Фергюсон, и этот бой они начнут готовить, то решать Хабибу. Я знаю Хабиба, он согласится, если ему предложат этот бой.

Мы никогда не говорили об этом поединке, но если я правильно понимаю Хабиба, то он скажет, что Конор должен сделать что-нибудь, чтобы заслужить матч-реванш.

Хабиб дерется не ради денег, его больше заботит наследие и правильные поступки», – приводит слова специалиста Allboxing.ru.

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