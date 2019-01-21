Волков сообщил, что Оверим может стать его следующим соперником в UFC - Советский спорт
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ММА21 января 2019 12:29Источник: MMABoxing.ruАвтор: Гичунцев Артур

Волков сообщил, что Оверим может стать его следующим соперником в UFC

В крайнем поединке голландец победил Сергея Павловича.

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о планах на будущее.

"У меня сейчас идут переговоры по поводу различных поединков на будущем турнире в России, но пока нет никакой конкретики и окончательного решения. Как только я подпишу контракт, об этом будет всем известно. Пока контракт на бой с Алистайром Оверимом не подписан, но он может быть одним из следующих соперников.

Что если UFC будет сводить россиян в моем дивизионе? Все зависит от конкретного человека и конкретной ситуации. Например, сейчас ближе всего ко мне по рейтингу Алексей Олейник, но мы в товарищеских отношениях и не хотели бы драться друг с другом. Такой бой был бы возможен, если бы кто-то из нас обладал поясом, а другой стал бы официальным претендентом. В этой ситуации отказаться уже было бы нельзя. Но сейчас я бы не хотел такого боя. Лучше подраться с кем-то из иностранцев", – цитирует Александра портал MMABoxing.ru.

В крайнем поединке Волков проиграл американцу Деррику Льюису.

#ufc#смешанные единоборства#волков александр#оверим алистар
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