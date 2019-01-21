Федор Емельяненко: Мне уже давно ничего не надо доказывать (видео)

ММА 21 января 2019 14:17 Источник: Bellator Автор: Сметанникова Дарья

Российский боец Федор Емельяненко заявил, что доволен своей профессиональной карьерой в смешанных единоборствах.

«Да уже давно доказано все — и себе, и другим. Мне уже давно ничего не надо доказывать. ММА я начал заниматься около 20 лет назад. Как у нас говорят, неисповедимы пути твои, Господи. Честно говоря, не мог представить себе, что все будет так, как обстоит сейчас. Даже предположить не мог. Я очень счастлив.

Не у всех я вызываю желание подраться — есть люди, которые просто хотят провести время, поужинать, пообщаться. А если серьезно — наверное, в какой-то степени это признание», - рассказал Емельяненко YouTube-каналу Bellator.

Напомним, 26 января в Калифорнии состоится финал Гран-при Bellator, где 42-летний Емельяненко сразится с 35-летним американцем Райаном Бейдером.

На счету Федора 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У Бейдера - 26 побед и пять поражений.