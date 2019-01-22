Олейник может подраться с Тыбурой на турнире UFC в Санкт-Петербурге, Волков — с Оверимом

ММА 22 января 2019 13:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

20 апреля в Санкт-Петербурге может состоятся турнир UFC. На данный момент американская промоутерская компания официально об этом не объявила.

Российский тяжеловес Алексей Олейник пару дней назад заявил, что подписал контракт на бой в Санкт-Петербурге против спортсмена, с которым ранее тренировался. Однако, Алексей не стал называть фамилии бойца.

По информации «Советского спорта», Олейник проведет схватку против бывшего чемпиона М-1 поляка Марчина Тыбуры.

Также, есть информация, что в турнире примет участие еще один россиянин-тяжеловес. Речь идет об Александре Волкове. Его соперником может стать представитель Голландии Алистар Оверим.