Джефф Монсон: Последующие бои окажутся довольно рискованными для меня - Советский спорт
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ММА22 января 2019 13:20Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Джефф Монсон: Последующие бои окажутся довольно рискованными для меня

В активе 48-летнего спортсмена 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о планах на будущее после операции на тазобедренный сустав.

"У меня была замена тазобедренного сустава, болело очень долгое время, я даже не мог ходить и принимать участие в соревнованиях. Мне пришлось сделать эту операцию, чтобы продолжить вести нормальный образ жизни. Я как можно скорее хочу продолжить свою спортивную карьеру, вернуться, мой следующий этап – я хотел бы принять участие в соревнованиях в декабре.

Я думаю, последующие бои окажутся довольно рискованными для меня после операции, я очень основательно готовлюсь к соревнованиям по джиу-джитсу, которые будут в декабре следующего года, я хотел бы занять там призовое место", – цитирует Монсона ТАСС.

#монсон джефф#смешанные единоборства
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