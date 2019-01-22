Джефф Монсон: Последующие бои окажутся довольно рискованными для меня

ММА 22 января 2019 13:20 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

В активе 48-летнего спортсмена 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о планах на будущее после операции на тазобедренный сустав.

"У меня была замена тазобедренного сустава, болело очень долгое время, я даже не мог ходить и принимать участие в соревнованиях. Мне пришлось сделать эту операцию, чтобы продолжить вести нормальный образ жизни. Я как можно скорее хочу продолжить свою спортивную карьеру, вернуться, мой следующий этап – я хотел бы принять участие в соревнованиях в декабре.

Я думаю, последующие бои окажутся довольно рискованными для меня после операции, я очень основательно готовлюсь к соревнованиям по джиу-джитсу, которые будут в декабре следующего года, я хотел бы занять там призовое место", – цитирует Монсона ТАСС.