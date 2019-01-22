Александр Шлеменко: У Федора сильный соперник, но ему по силам

ММА 22 января 2019 13:39 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

26 января в Лос-Анджелес состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя в Лос-Анджелесе.

«Я переживаю за Федора, очень хочется, чтобы он стал чемпионом. У него сильный соперник, но ему по силам. Бой будет очень тяжелый, потому что Бейдер далеко непростой боец и, судя по тому, как он легко прошел Мэтта Митриона, правда будет нелегко Федору. Я считаю, что если бой выйдет за пределы первого раунда, если Федор не выиграет бой в этом раунде, то, скорее всего, Бейдер сам выиграет досрочно или решением судей.

Я думаю, что Бейдер делает ставку именно на это и будет пользоваться своими хорошими бойцовскими навыками. У Федора есть огромное преимущество в ударной технике, в скорости. Но это преимущество ранних раундов», - цитирует Шлеменко «Р-Спорт».

На счету 42-летнего Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и пять поражений.