Райан Бейдер: Федор Емельяненко – легенда, за ним стоит большая страна

ММА 22 января 2019 17:53 Источник: Bellator Автор: Сметанникова Дарья

26 января в Лос-Анджелесе состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Бейдер поделился ожиданиями от боя с 42-летним россиянином.

«Это сложный турнир, потому что проводишь один бой за другим. Все топовые бойцы принимали в нем участие. Моя последняя схватка была в октябре. За это время я смог хорошо подготовиться в разных аспектах. Я буду драться с Федором, бывшим чемпионом мира. Для меня это главная мотивация. Федор - легенда, за ним стоит большая страна. Но он приезжает в мою страну, мы будем драться на моей земле, и я не позволю ему меня унизить.

Мне плевать на то, что говорят люди, на посты в соцсетях, заметки в СМИ, коэффициенты букмекеров. Нас запрут в клетку на 25 минут, и я приложу все усилия, чтобы выйти из нее с широкой улыбкой и поясом», - сказал Бейдер в промо-ролике на канале Bellator в YouTube.

На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и пять поражений.