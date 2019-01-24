Федор Емельяненко - о прыжке Нурмагомедова после боя: Тяжелое впечатление на меня это произвело

ММА 24 января 2019 01:44 Источник: Sport24.ru

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко - об инциденте с участием чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

- Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям, - передает слова Емельяненко Sport24.ru.

Напомним, что 6 октября Нурмагомедов после боя с Макгрегором спровоцировал массовую потасовку, покинув пределы октагона. Россиянин вступил в перепалку с тренером ирландца, а позже заявил, что последний оскорблял его на протяжении всего боя.