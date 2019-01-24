Федор Емельяненко – о поступке Нурмагомедова: Профессионал должен оставаться профессионалом

ММА 24 января 2019 09:40 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Инцидент произошел в октябре 2018 года.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о своей реакции на поведение Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором.

Напомним, 7 октября россиянин победил ирландца, после чего спровоцировал массовую потасовку, из-за которой может быть дисквалифицирован на 9 месяцев.

«Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на всё то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», – цитирует Емельяненко Sport24.

После боя уроженец Дагестана заявил, что партнер Макгрегора по тренировкам оскорблял его родных на протяжении всего поединка.