Федор Емельяненко: О завершении карьеры можно будет говорить только после боя с Бейдером - Советский спорт
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ММА24 января 2019 10:01Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Федор Емельяненко: О завершении карьеры можно будет говорить только после боя с Бейдером

26 января в Лос-Анджелесе состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Перед боем состоялась открытая тренировка спортсменов, на которой 42-летний россиянин ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Об этом можно будет говорить только после боя. Посмотрим. Конечно, я задумываюсь об этом. Дело не в том, что мне не хочется драться. Но возраст уже дает о себе знать. Посмотрим», - сказал Емельяненко журналистам.

На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и пять поражений.

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