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ММА24 января 2019 11:36Источник: MMA FightingАвтор: Сметанникова Дарья

Джон Джонс провалил допинг-тест от VADA

29 декабря на турнире UFC 232 Джон Джонс в третьем раунде победил Александра Густафссона техническим нокаутом и стал чемпионом в полутяжелом весе.

Как сообщает MMA Fighting, в день взвешивания перед UFC 232 в допинг-пробе Джонса были обнаружены 33 пикограмма метаболитов туринабола. Американец сдал добровольный допинг-тест VADA. В допинг-пробе USADA от 29 декабря, когда состоялся бой Джона с Густафссоном, запрещенных препаратов обнаружено не было.

USADA, UFC и Атлетическая комиссия Калифорнии не будут наказывать Джонса. Об этом сообщил директор комиссии Энди Фостер. Американе ранее уже понес наказание в виде 15-месячного отстранения.

Впервые Джонс попался четыре года назад за месяц до первого боя с Кормье на кокаине, но тогда ему это просто сошло с рук, поскольку найденный метаболит кокаина по правилам USADA запрещен только в соревновательный период.

#джонс джон#густафссон александр#смешанные единоборства#ufc#допинг#wada (вада)
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