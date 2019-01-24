Тренер Емельяненко дал прогноз на поединок с Бейдером за чемпионский титул Bellator - Советский спорт
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ММА24 января 2019 13:37Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Тренер Емельяненко дал прогноз на поединок с Бейдером за чемпионский титул Bellator

Бой состоится 26 января.

Питер Тайссе, наставник российского бойца Bellator Федора Емельяненко, поделился ожиданиями от его боя с американцем Райаном Бейдером за пояс чемпиона организации и прокомментировал слова 42-летнего спортсмена о возможном завершении карьеры.

«Конечно, Федор готов в случае необходимости провести все пять раундов. Но я думаю, что бой не пройдет всю дистанцию. Думаю, что все завершится досрочно. Я говорю так, потому что знаю Федора и то, как проходят его бои.

Федор работает над борьбой, все мы помним его работу в партере на протяжении всей карьеры. Почему он стал это реже использовать? Федор как фантом – может делать все что угодно.

Завершение карьеры Емельяненко? Я не тот человек, который может принимать подобные решения или говорить о них. Федор может что-то решить по своей карьере только самостоятельно. Знает ли он? Думаю, да», – приводит слова Тайссе ТАСС.

#бейдер райан#емельяненко федор#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)
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