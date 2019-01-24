Тренер Емельяненко дал прогноз на поединок с Бейдером за чемпионский титул Bellator

Бой состоится 26 января.
Питер Тайссе, наставник российского бойца Bellator Федора Емельяненко, поделился ожиданиями от его боя с американцем Райаном Бейдером за пояс чемпиона организации и прокомментировал слова 42-летнего спортсмена о возможном завершении карьеры.
«Конечно, Федор готов в случае необходимости провести все пять раундов. Но я думаю, что бой не пройдет всю дистанцию. Думаю, что все завершится досрочно. Я говорю так, потому что знаю Федора и то, как проходят его бои.
Федор работает над борьбой, все мы помним его работу в партере на протяжении всей карьеры. Почему он стал это реже использовать? Федор как фантом – может делать все что угодно.
Завершение карьеры Емельяненко? Я не тот человек, который может принимать подобные решения или говорить о них. Федор может что-то решить по своей карьере только самостоятельно. Знает ли он? Думаю, да», – приводит слова Тайссе ТАСС.