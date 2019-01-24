Райан Бейдер: Емельяненко – суперопасен, прет, как циркулярная пила

ММА 24 января 2019 19:56 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Американский боец ММА Райан Бейдер – о предстоящем поединке с россиянином Федором Емельяненко в финале Гран-при Bellator.

– Хотелось бы увидеть больше от Федора в этом Гран-при. Второй раунд с Челом, продолжение первого раунда с Фрэнком. И это только добавляет мистики к нашей встрече.

Я все время слышу много всякого о Федоре: «О, он уже далек от пика», и все такое. Но посмотрите его последние бои. Он суперопасен, особенно в первом раунде – прет, как циркулярная пила.

И я должен заставить его делать именно это – выплеснуть всю свою энергию. Чувак, это один из самых больших боев и один из наиболее опасных соперников в моей карьере, – приводит слова Бейдера «Матч ТВ» со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, бой Емельяненко – Бэйдер состоится 26 января в Калифорнии.