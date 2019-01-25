Победитель поединка Емельяненко – Бейдер получит два титула и большую сумму призовых

ММА 25 января 2019 07:02 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Об этом заявили в пресс-службе лиги.

26 января российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Представитель известного промоушена рассказал о наградах для победителя этого боя.

"Победитель получит два пояса. Один полагается чемпиону Bellator, другой – в качестве награды для победителя Гран-при", – заявили ТАСС в пресс-службе Bellator.

Прт этом глава организации Скотт Кокер отметил, что сумма призовых будет внушительной.