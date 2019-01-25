Победитель поединка Емельяненко – Бейдер получит два титула и большую сумму призовых - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА25 января 2019 07:02Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Победитель поединка Емельяненко – Бейдер получит два титула и большую сумму призовых

Об этом заявили в пресс-службе лиги.

26 января российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Представитель известного промоушена рассказал о наградах для победителя этого боя.

"Победитель получит два пояса. Один полагается чемпиону Bellator, другой – в качестве награды для победителя Гран-при", – заявили ТАСС в пресс-службе Bellator.

Прт этом глава организации Скотт Кокер отметил, что сумма призовых будет внушительной.

#Bellator (промоутерская компания)#емельяненко федор#бейдер райан#смешанные единоборства
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта