Алексей Олейник: Емельяненко ждет очень непростой поединок

ММА 25 января 2019 08:14 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Турнир пройдет 26 января.

Российский боец UFC Алексей Олейник планирует посетить турнир Bellator, где выступит его соотечественник Федор Емельяненко.

Напомним, россиянин сразится за чемпионский титул против американца Райна Бейдера.

«Я нахожусь сейчас в Америке, собираюсь прийти на бой и лично поддержать Федора. Его ждет очень непростой поединок. В последнее время Федор не лез в октагоне в борьбу, а его предстоящий соперник – базовый борец.

Надеюсь, Емельяненко учтет все важные аспекты. Соперник очень серьезный, но будем болеть за нашего соотечественника и верить в него. У Федора есть всё для того, чтобы одержать победу», – заявил Олейник, чьи слова приводят "Известия".