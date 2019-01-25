Источник: Емельяненко не испытывает проблем со здоровьем. Бой с Бейдером состоится

ММА 25 января 2019 12:32 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Ранее появилась информация, что бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером не состоится из-за проблем со здоровьем россиянина.

42-летний Емельяненко не испытывает проблем со здоровьем. Бой в финале Гран-при Bellator с Бейдером состоится. Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник из команды россиянина.

Ранее журналист издания Sherdog Энтони Уокер сообщил, что Емельяненко стало плохо в отеле и он может сняться с поединка с Бейдером.

26 января в Лос-Анджелесе состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и пять поражений.