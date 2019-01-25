Харитонов уверен, что Емельяненко победит Бейдера в финале Гран-при Bellator - Советский спорт
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ММА25 января 2019 12:35Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Харитонов уверен, что Емельяненко победит Бейдера в финале Гран-при Bellator

Встреча пройдет 26 января.

Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко в финале Гран-при тяжелого веса, где ему предстоит сразиться с американцем Райаном Бейдером.

"Федор является фаворитом поединка и даже разница в возрасте не должна помешать ему победить. Он отлично чувствует себя и в борьбе, и в стойке, думаю, что с Бейдером справится уверенно.

Емельяненко – тяжеловес, а Бейдер из категории первого тяжелого веса", – цитирует Харитонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Емельяненко испытывает проблемы со здоровьем и может сняться с боя. Позже эту информацию опровергли в окружении бойца.

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