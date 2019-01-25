Федор Емельяненко: Чувствую себя хорошо

ММА 25 января 2019 12:37 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Ранее в СМИ сообщили, что 42-летний россиянин испытывает проблемы со здоровьем и его бой с Райаном Бейдером не состоится.

Федор Емельяненко прокомментировал информацию о своем самочувствии перед финалом Гран-при Bellator в тяжелом весе.

«Чувствую себя хорошо. Слава богу проблем со здоровьем нет, все хорошо», - цитирует Емельяненко ТАСС.

Ранее журналист издания Sherdog Энтони Уокер сообщил, что Емельяненко стало плохо в отеле и он может сняться с поединка с Бейдером.

26 января в Лос-Анджелесе состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и пять поражений.