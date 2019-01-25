Федор Емельяненко: Чувствую себя хорошо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА25 января 2019 12:37Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Федор Емельяненко: Чувствую себя хорошо

Ранее в СМИ сообщили, что 42-летний россиянин испытывает проблемы со здоровьем и его бой с Райаном Бейдером не состоится.

Федор Емельяненко прокомментировал информацию о своем самочувствии перед финалом Гран-при Bellator в тяжелом весе.

«Чувствую себя хорошо. Слава богу проблем со здоровьем нет, все хорошо», - цитирует Емельяненко ТАСС.

Ранее журналист издания Sherdog Энтони Уокер сообщил, что Емельяненко стало плохо в отеле и он может сняться с поединка с Бейдером.

26 января в Лос-Анджелесе состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и пять поражений.

#емельяненко федор#бейдер райан#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта