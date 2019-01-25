В Екатеринбурге в 2019 году может пройти турнир Bellator - Советский спорт
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ММА25 января 2019 13:55Источник: Sport24Автор: Сметанникова Дарья

В Екатеринбурге в 2019 году может пройти турнир Bellator

Президент организации смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер сообщил, что американский промоушен готов провести турнир в России в 2019 году.

«Работаем над тем, чтобы провести турнир Bellator в России. Хотим сделать это в 2019-м. Мы сейчас обсуждаем такую возможность с представителями из Екатеринбурга», - цитирует Кокера Sport24.

Напомним, что 26 января в Лос-Анджелесе состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором россиянин Федор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером.

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