Шлеменко объяснил, при каких условиях Бейдер может победить Емельяненко - Советский спорт
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ММА25 января 2019 14:02Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Шлеменко объяснил, при каких условиях Бейдер может победить Емельяненко

Поединок состоится 26 января.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко в финале Гран-при тяжелого веса, где ему предстоит сразиться с американцем Райаном Бейдером.

"Бой будет напряженный, у Емельяненко очень непростой и достойный соперник, но я жду победы Федора. У него есть преимущество – он лучше в ударной технике, он быстрее, чем Бейдер, Федор очень опасен именно в начале боя, но чем дальше будет заходить поединок, тем больше шансов будет у Бейдера.

С каждой минутой скорость будет падать, наносить быстрые удары будет сложнее, и тут уже будет игра Бейдера. Если Федору удастся в первом раунде не дать себя бросить и самому попасть по Бейдеру, то Федор должен выиграть", – цитирует Шлеменко ТАСС.

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